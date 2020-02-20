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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 07:36

  J написав:
  greenozon написав:novichok

у зеків зимове загострення, не звертайте уваги :)

а кум куди дивиться?


він думає яким би це ще хитрішим методом підроболяти рефералки :)
і прикупити срібла (чи муляж) в скамерській пірамідці, за яку банять на 2 тижні ! :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:02

  greenozon написав:
  vpchelko написав:Интернет банкинг есть?


мрієте...
нема і не обіцяють

А ще нема й КЦ нормального на 0800, є тільки через київський 044, а чат щось дуже зайнятий, що й зворотній дзвінок важко випросити...

Може хоч представник тут з'являється? Чи треба покласти й забути на кілька років? Тіко так?
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:09

Re: РВС Банк

  kreuz написав:Чи треба покласти й забути на кілька років?

А що покласти?
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:20

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:Чи треба покласти й забути на кілька років?

А що покласти?

То вже в кого що є, в кого гривня, в кого долар або євро, ну а в кого може болт та й годі ))...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:34

  kreuz написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:Чи треба покласти й забути на кілька років?

А що покласти?

То вже в кого що є, в кого гривня, в кого долар або євро, ну а в кого може болт та й годі ))...

Зрозумів...в сенсі занести грошенят Руслану.
Особисто заніс...щомісячно платить на карту Простір - юзаю вітчизняний продукт. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:41

Re: РВС Банк

  kreuz написав:ну а в кого може болт та й годі ))...


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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:28

Re: РВС Банк

Ставки за депозитами актуальні на сайті?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:31

  Zochan написав:Ставки за депозитами актуальні на сайті?

Актуальні. А що Вас бентежить?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:44

Re: РВС Банк

Квесторе_поверніться написав:
  Zochan написав:Ставки за депозитами актуальні на сайті?

Актуальні. А що Вас бентежить?
На даний час, ставки досить пристойні.

1.Картки під депозит безкоштовні?
2.Інтернет банкінг, обмін валют є?
3.смс інформування безкоштовне?
4.p2p, сеп вхід/вихід?
Zochan
 
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