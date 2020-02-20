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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:57

Re: РВС Банк

  Zochan написав:1.Картки під депозит безкоштовні?
2.Інтернет банкінг, обмін валют є?
3.смс інформування безкоштовне?
4.p2p, сеп вхід/вихід?

1. Простір - безкоштовна, МС - ні.
2. ДЛя фізиків вроді немає.
3. ПРостір - безкотовне.
4. Де є П2П для Простору не знаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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