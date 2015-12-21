1. Простір - безкоштовна, МС - ні.
2. ДЛя фізиків вроді немає.
3. ПРостір - безкотовне.
4. Де є П2П для Простору не знаю.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:57
Re: РВС Банк
1. Простір - безкоштовна, МС - ні.
2. ДЛя фізиків вроді немає.
3. ПРостір - безкотовне.
4. Де є П2П для Простору не знаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 06:09
Мастер безкоштовно,перевіряйте у відділенні
никому не верю
|