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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:57

Re: РВС Банк

  Zochan написав:1.Картки під депозит безкоштовні?
2.Інтернет банкінг, обмін валют є?
3.смс інформування безкоштовне?
4.p2p, сеп вхід/вихід?

1. Простір - безкоштовна, МС - ні.
2. ДЛя фізиків вроді немає.
3. ПРостір - безкотовне.
4. Де є П2П для Простору не знаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 06:09

  Квесторе_поверніться написав:
  Zochan написав:1.Картки під депозит безкоштовні?
2.Інтернет банкінг, обмін валют є?
3.смс інформування безкоштовне?
4.p2p, сеп вхід/вихід?

1. Простір - безкоштовна, МС - ні.
2. ДЛя фізиків вроді немає.
3. ПРостір - безкотовне.
4. Де є П2П для Простору не знаю.
Мастер безкоштовно,перевіряйте у відділенні
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 07:49

Re: РВС Банк

  sens написав:Мастер безкоштовно,перевіряйте у відділенн

Якщо стовпець більше 50000 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:05

Re: РВС Банк

А карта Простир работает по переводам с карты на карту?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:48

  бульбик написав:А карта Простир работает по переводам с карты на карту?

На другой банк,например Відсоточка от Глобусбанк
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:49

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:Мастер безкоштовно,перевіряйте у відділенн

Якщо стовпець більше 50000 грн.
так безкоштовно чи як?
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11937
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