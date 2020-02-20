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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:18

Re: РВС Банк

  lubopytnaya написав:Я Простиром (Форвард) вообще не могу делать никаких б/н операций.

В СІльпо можна платити...але це .....
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