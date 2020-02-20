В СІльпо можна платити...але це .....
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:18
Re: РВС Банк
В СІльпо можна платити...але це .....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: alexalex62, extreme_lviv_ua, J, slasva, v2k, vitaliy_berdinskikh, Vorlon і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|