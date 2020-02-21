В СІльпо можна платити...але це .....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:18
Re: РВС Банк
В СІльпо можна платити...але це .....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:20
короче кажучи - неліквід цей простір...(бувший НСМЕП)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:37
Ну, возможно, я просто не умею его готовить
Может, кто-то уже приноровился к Простіру и им он нравится.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:38
Re: РВС Банк
Єдиний цікавий(поки що) принаймі відомий мені простір - це віртуальний від ізіпей
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:54
Re: РВС Банк
Где платить простиром кроме как в пивнухе MaxBeer?
Mind the gap.
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