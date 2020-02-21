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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:18

Re: РВС Банк

  lubopytnaya написав:Я Простиром (Форвард) вообще не могу делать никаких б/н операций.

В СІльпо можна платити...але це .....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:20

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:теж цікаво
які загалом обмеження по цій укр. системі
в порівнянні з віза-мс

Я Простиром (Форвард) вообще не могу делать никаких б/н операций.
Поэтому все проценты с карты Простир я сразу перевожу СЕПом на счета других нормальных карт.


короче кажучи - неліквід цей простір...(бувший НСМЕП)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:37

  greenozon написав:короче кажучи - неліквід цей простір...(бувший НСМЕП)

Ну, возможно, я просто не умею его готовить :)
Может, кто-то уже приноровился к Простіру и им он нравится.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:38

Re: РВС Банк

Єдиний цікавий(поки що) принаймі відомий мені простір - це віртуальний від ізіпей ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:54

Re: РВС Банк

Где платить простиром кроме как в пивнухе MaxBeer?
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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