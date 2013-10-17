а щось за шатдаун в інших містах чути, колеги?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 01:15
а щось за шатдаун в інших містах чути, колеги?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 05 бер, 2020 08:34
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Закрывается отделение на Леси Украинки. С 1 апреля обслуживание клиентов будет на ул. Введенской.
Кому не удобно обслуживаться на ул. Введенской, могут в отделении написать заяву о переводе счетов в любое другое отделение, которое пока еще не закрывается.
Додано: Чет 05 бер, 2020 08:39
Це Руслан почав в банці царювати...вже офіційно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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