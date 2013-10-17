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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 01:15

  darmet написав:
  LtCol написав:Закрывается отделение на Леси Украинки. С 1 апреля обслуживание клиентов будет на ул. Введенской. (не апрельская шутка)


а щось за шатдаун в інших містах чути, колеги?
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 08:34

[quote="4888343:darmet"][quote="4885991:LtCol"]
Закрывается отделение на Леси Украинки. С 1 апреля обслуживание клиентов будет на ул. Введенской.

Кому не удобно обслуживаться на ул. Введенской, могут в отделении написать заяву о переводе счетов в любое другое отделение, которое пока еще не закрывается.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 08:39

  darmet написав:
  darmet написав:
  LtCol написав:Закрывается отделение на Леси Украинки. С 1 апреля обслуживание клиентов будет на ул. Введенской.

Кому не удобно обслуживаться на ул. Введенской, могут в отделении написать заяву о переводе счетов в любое другое отделение, которое пока еще не закрывается.

Це Руслан почав в банці царювати...вже офіційно.
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