RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
РВС Банк

РВС Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 12:35

la9 Да именно так.Это тоже закрывается с 1 апреля.
Вадимка
 
Повідомлень: 128
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 12:39

Re: РВС Банк

  darmet написав:Пока доллары не закончатся...
Главное, чтобы это не оказались мои доллары)
LtCol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 11.02.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 13:49

  LtCol написав:
  chipmunk написав:
  darmet написав:Закрывается отделение на Леси Украинки.

Пічалько, найближче було
На огромный Харьков 1 маленькое отделение в торце жилого дома на выселках.
Начало месяца - народу нет, в полчаса прошло по отделению 2 живых чел., один из которых оказался их начальником отделения, вернувшимся с прогулки в рабочее время - да и тот прошёл ни на кого не глядя, с дерзким и злым лицом.
2 дамы-менеджера от скуки сошлись и сидят друг с другом судачат.
Зашла посетительница, спросила можно ли купить доллары. Странно, но сказали можно.
Долго ли этот банк будет существовать?

На Сході це єдине відділення лишилось.
На місці Руслана лишив би...не закривав.
Але кажуть, якщо Руслан якесь місто залишає, то все віддає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32921
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:24

[quote="4889130:
На місці Руслана лишив би...не закривав.
Але кажуть, якщо Руслан якесь місто залишає, то все віддає.[/quote]

Сам віддає, чи залучає в помічники Фонд? :wink:
darmet
 
Повідомлень: 2455
З нами з: 29.03.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:34

  darmet написав:[quote="4889130:
На місці Руслана лишив би...не закривав.
Але кажуть, якщо Руслан якесь місто залишає, то все віддає.


Сам віддає, чи залучає в помічники Фонд? :wink:[/quote]
Сам...тьху-тьху...який Фонд. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32921
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:53

Подскажите, пожалуйста, у кого открыт вклад в этом банке и под него карта MasterCard: правда ли, что программа кеш-бэка (на сайте банка)на эту карту не распространяется? Как мне объяснили в отделении, программа не распространяется на карты, открытые под депозит.
Спасибо.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
Повідомлень: 352
З нами з: 29.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 38394041
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, ukrprom2014, Vorlon і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3928, 3929, 3930
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
39293 4765790
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 15:16
ukrprom2014
А-Банк 1 ... 1561, 1562, 1563
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15629 2163885
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 15:15
ukrprom2014
Идея Банк 1 ... 1771, 1772, 1773
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17728 2489333
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 14:43
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15629)
11.03.2020 15:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.