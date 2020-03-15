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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 12:39
Re: РВС Банк
Додано: Чет 05 бер, 2020 13:49
На Сході це єдине відділення лишилось.
На місці Руслана лишив би...не закривав.
Але кажуть, якщо Руслан якесь місто залишає, то все віддає.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 15:24
[quote="4889130:
На місці Руслана лишив би...не закривав.
Але кажуть, якщо Руслан якесь місто залишає, то все віддає.[/quote]
Сам віддає, чи залучає в помічники Фонд?
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:34
Сам віддає, чи залучає в помічники Фонд? [/quote]
Сам...тьху-тьху...який Фонд.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:53
Подскажите, пожалуйста, у кого открыт вклад в этом банке и под него карта MasterCard: правда ли, что программа кеш-бэка (на сайте банка)на эту карту не распространяется? Как мне объяснили в отделении, программа не распространяется на карты, открытые под депозит.
Спасибо.
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Промо-код: DNVFS7A
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:35
Как у них происходит компенсация коммуналки? Нужно приносить бумажные квитанции или можно и с телефона показать?
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:59
Re: РВС Банк
На депозитные не распространяется.
Но можно попробовать открыть кредитную.
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