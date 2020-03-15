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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 12:35

la9 Да именно так.Это тоже закрывается с 1 апреля.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 12:39

Re: РВС Банк

  darmet написав:Пока доллары не закончатся...
Главное, чтобы это не оказались мои доллары)
LtCol
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 13:49

  LtCol написав:
  chipmunk написав:
  darmet написав:Закрывается отделение на Леси Украинки.

Пічалько, найближче було
На огромный Харьков 1 маленькое отделение в торце жилого дома на выселках.
Начало месяца - народу нет, в полчаса прошло по отделению 2 живых чел., один из которых оказался их начальником отделения, вернувшимся с прогулки в рабочее время - да и тот прошёл ни на кого не глядя, с дерзким и злым лицом.
2 дамы-менеджера от скуки сошлись и сидят друг с другом судачат.
Зашла посетительница, спросила можно ли купить доллары. Странно, но сказали можно.
Долго ли этот банк будет существовать?

На Сході це єдине відділення лишилось.
На місці Руслана лишив би...не закривав.
Але кажуть, якщо Руслан якесь місто залишає, то все віддає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:24

[quote="4889130:
На місці Руслана лишив би...не закривав.
Але кажуть, якщо Руслан якесь місто залишає, то все віддає.[/quote]

Сам віддає, чи залучає в помічники Фонд? :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:34

  darmet написав:[quote="4889130:
На місці Руслана лишив би...не закривав.
Але кажуть, якщо Руслан якесь місто залишає, то все віддає.


Сам віддає, чи залучає в помічники Фонд? :wink:[/quote]
Сам...тьху-тьху...який Фонд. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:53

Подскажите, пожалуйста, у кого открыт вклад в этом банке и под него карта MasterCard: правда ли, что программа кеш-бэка (на сайте банка)на эту карту не распространяется? Как мне объяснили в отделении, программа не распространяется на карты, открытые под депозит.
Спасибо.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:35

Как у них происходит компенсация коммуналки? Нужно приносить бумажные квитанции или можно и с телефона показать?
tano
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:59

Re: РВС Банк

  Annet_ написав:рограмма кеш-бэка (на сайте банка)на эту карту не распространяется?

На депозитные не распространяется.
Но можно попробовать открыть кредитную.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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