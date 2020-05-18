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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 14:59

Annet_, щось сьогодні кучу СМС прийшло...можливо виплату прОценту змінили на 1 число.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:00

Як відомо, Верховна Рада України скасувала штрафи та пеню за прострочення платежів за споживчим кредитом. Це означає, що якщо у вас виникли труднощі з погашенням кредиту, банк:

• Не нараховуватиме штрафів за прострочення платежу у період з 1 березня до 30 квітня;

• Не застосовуватиме санкцій у вигляді штрафу чи підвищеної відсоткової ставки у разі невиконання зобов’язань за користування споживчим кредитом в період карантину.

Водночас ухвалений закон не звільняє позичальників від обов’язків:

• Сплачувати щомісячний платіж згідно графіку погашення кредиту та проценти за користування кредитом;

• Сплачувати комісії та інші платежі, передбачені кредитним договором (за винятком неустойки та штрафних санкцій).
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 10:11

Re: РВС Банк

Почему отделение в г.Киеве на Леси Украинки закрыли?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 16:38

  Investor_K написав:Почему отделение в г.Киеве на Леси Украинки закрыли?

Так багато де позакривали.
Південь по нулях, схід тільки Харків лишився.
Так Руслан банкує.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:17

Re: РВС Банк

Суттєво всі ставки впали
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wolt450
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