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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 кві, 2020 14:59
Annet_, щось сьогодні кучу СМС прийшло...можливо виплату прОценту змінили на 1 число.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:00
Як відомо, Верховна Рада України скасувала штрафи та пеню за прострочення платежів за споживчим кредитом. Це означає, що якщо у вас виникли труднощі з погашенням кредиту, банк:
• Не нараховуватиме штрафів за прострочення платежу у період з 1 березня до 30 квітня;
• Не застосовуватиме санкцій у вигляді штрафу чи підвищеної відсоткової ставки у разі невиконання зобов’язань за користування споживчим кредитом в період карантину.
Водночас ухвалений закон не звільняє позичальників від обов’язків:
• Сплачувати щомісячний платіж згідно графіку погашення кредиту та проценти за користування кредитом;
• Сплачувати комісії та інші платежі, передбачені кредитним договором (за винятком неустойки та штрафних санкцій).
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 30 кві, 2020 10:11
Re: РВС Банк
Почему отделение в г.Киеве на Леси Украинки закрыли?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 30 кві, 2020 16:38
Так багато де позакривали.
Південь по нулях, схід тільки Харків лишився.
Так Руслан банкує.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 19 тра, 2020 18:17
Re: РВС Банк
Суттєво всі ставки впали
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Сер 27 тра, 2020 18:11
мда... столько шума и пыли в пресс-релизах, а приложения под ведро не выпустили.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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