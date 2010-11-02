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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:24

vpchelko
Изначально Омельченко через сына.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:33

  ukrprom2014 написав:vpchelko
Изначально Омельченко через сына.

Шо за Омельченко...це який ексмер...звідки інфо?
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  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:vpchelko
Изначально Омельченко через сына.

Шо за Омельченко...це який ексмер...звідки інфо?

Бывший мэр Киева.
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