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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 11:24
vpchelko
Изначально Омельченко через сына.
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ukrprom2014
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Додано: Чет 18 чер, 2020 15:33
ukrprom2014 написав:vpchelko
Изначально Омельченко через сына.
Шо за Омельченко...це який ексмер...звідки інфо?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 18 чер, 2020 20:04
Квесторе_поверніться написав: ukrprom2014 написав:vpchelko
Изначально Омельченко через сына.
Шо за Омельченко...це який ексмер...звідки інфо?
Бывший мэр Киева.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 20 лип, 2020 08:49
Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
З обмеженнями чи без ?
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Философ
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Додано: Пон 20 лип, 2020 09:39
Философ написав:
Поповнення по вкладам приймаються ?
Вклади до січня поповняв без проблем
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chipmunk
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Додано: Пон 20 лип, 2020 09:42
Философ, можна СЕПом.
Потестіть і тихенько в ПП доложіть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Пон 20 лип, 2020 08:41
cohan
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