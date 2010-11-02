vpchelko
Изначально Омельченко через сына.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 11:24
vpchelko
Изначально Омельченко через сына.
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:33
Шо за Омельченко...це який ексмер...звідки інфо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:04
Додано: Пон 20 лип, 2020 08:49
Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
З обмеженнями чи без ?
промо-код: ZXJAHPS
Додано: Пон 20 лип, 2020 09:39
Re: РВС Банк
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 20 лип, 2020 09:42
Философ, можна СЕПом.
Потестіть і тихенько в ПП доложіть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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