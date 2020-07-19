RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
РВС Банк

РВС Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:24

vpchelko
Изначально Омельченко через сына.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:33

  ukrprom2014 написав:vpchelko
Изначально Омельченко через сына.

Шо за Омельченко...це який ексмер...звідки інфо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34140
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1708 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:04

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:vpchelko
Изначально Омельченко через сына.

Шо за Омельченко...це який ексмер...звідки інфо?

Бывший мэр Киева.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 68
З нами з: 22.04.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:49

Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
З обмеженнями чи без ?
промо-код: ZXJAHPS
Философ
 
Повідомлень: 777
З нами з: 30.07.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:39

Re: РВС Банк

  Философ написав:Поповнення по вкладам приймаються ?

Вклади до січня поповняв без проблем
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8480
З нами з: 15.04.09
Подякував: 487 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:42

Философ, можна СЕПом.
Потестіть і тихенько в ПП доложіть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34140
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1708 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:05

  Философ написав:Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
З обмеженнями чи без ?

Пополняются без вопросов. Как гривна, так и валюта.
В июне пополнила трехлетние депозиты открытые еще 2,5 года назад.
Доллары по 5,5% и гривна по 17%
Пополняла в отделении, т.к. все равно надо было нести наличную валюту в банк.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4184
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1267 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:33

Я вообще каждый год высаживаю тут кучу саженцев, т.к. у них пополнение в течение всего срока депозита.
На данный момент у меня гривна под 15,5% до февраля 2023 года
Доллар 5,25% до августа 2022 года.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4184
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1267 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 41424344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Vorlon і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8775, 8776, 8777
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
87768 10301994
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 12:54
IMPRINTER
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4171, 4172, 4173
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41728 5055112
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 12:43
хуторянка
А-Банк 1 ... 1669, 1670, 1671
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16708 2319555
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 12:30
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87768)
20.07.2020 12:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.