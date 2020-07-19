vpchelko
Изначально Омельченко через сына.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 11:24
vpchelko
Изначально Омельченко через сына.
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:33
Шо за Омельченко...це який ексмер...звідки інфо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:04
Додано: Пон 20 лип, 2020 08:49
Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
З обмеженнями чи без ?
промо-код: ZXJAHPS
Додано: Пон 20 лип, 2020 09:39
Re: РВС Банк
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 20 лип, 2020 09:42
Философ, можна СЕПом.
Потестіть і тихенько в ПП доложіть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:05
Пополняются без вопросов. Как гривна, так и валюта.
В июне пополнила трехлетние депозиты открытые еще 2,5 года назад.
Доллары по 5,5% и гривна по 17%
Пополняла в отделении, т.к. все равно надо было нести наличную валюту в банк.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:33
Я вообще каждый год высаживаю тут кучу саженцев, т.к. у них пополнение в течение всего срока депозита.
На данный момент у меня гривна под 15,5% до февраля 2023 года
Доллар 5,25% до августа 2022 года.
Жадность и Отвага!
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