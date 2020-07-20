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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 06:02
lubopytnaya написав: greenozon написав:
а там глядішь і ставки розвернуться а може і стануть ще більші
в 22, 23 роках
Ну, тогда пусть саженцы увядают, а мы откроем новые депозиты по бОльшим ставкам.
пока тренд только вниз,также ждем когда по-проститутски дадут продать валюту импортерам подороже и снова увидим 27,или не увидим.
никому не верю
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Додано: Вів 21 лип, 2020 06:41
sens написав:
дадут продать валюту импортерам подороже и снова увидим 27,или не увидим.
Зараз виглядає що втікають нерезиденти з ОВДП і НБУ не хоче на них витрачати валюту з закромів НБУ...тому і росте курс.
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