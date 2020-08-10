пока тренд только вниз,также ждем когда по-проститутски дадут продать валюту импортерам подороже и снова увидим 27,или не увидим.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 06:02
пока тренд только вниз,также ждем когда по-проститутски дадут продать валюту импортерам подороже и снова увидим 27,или не увидим.
никому не верю
Додано: Вів 21 лип, 2020 06:41
Re: РВС Банк
Зараз виглядає що втікають нерезиденти з ОВДП і НБУ не хоче на них витрачати валюту з закромів НБУ...тому і росте курс.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 лип, 2020 11:52
Квесторе_поверніться
Не потестив - не було світла.
промо-код: ZXJAHPS
Додано: Вів 04 сер, 2020 11:11
У серпні, для карток MasterCard World від «RwSbank», встановлено cash back в наступному розмірі:
Продукти - 1%
АЗС - 2%
Аптеки - 2%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 11 сер, 2020 16:56
Сегодня не принимали пополнение депозитов и не открывали новые депозиты.
"Замена программного обеспечения" - официальная причина.
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