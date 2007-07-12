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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546>
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 06:02

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:а там глядішь і ставки розвернуться а може і стануть ще більші :)
в 22, 23 роках

Ну, тогда пусть саженцы увядают, а мы откроем новые депозиты по бОльшим ставкам.
пока тренд только вниз,также ждем когда по-проститутски дадут продать валюту импортерам подороже и снова увидим 27,или не увидим.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 06:41

Re: РВС Банк

  sens написав:дадут продать валюту импортерам подороже и снова увидим 27,или не увидим.

Зараз виглядає що втікають нерезиденти з ОВДП і НБУ не хоче на них витрачати валюту з закромів НБУ...тому і росте курс.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:52

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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 18:06

Re: РВС Банк

ставки впали до рівня символічних
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 19:28

  wolt450 написав:ставки впали до рівня символічних

8-9 в гривні???
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 08:30

  wolt450 написав:ставки впали до рівня символічних

Вчора тестував - підживлення саженців проходить без проблем.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 11:01

sens
Подождем осени.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:35

Re: РВС Банк

чудаки вернули ставки до рівня середніх по системі
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