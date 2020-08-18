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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:40
wolt450 написав:
чудаки вернули ставки до рівня середніх по системі
Видимо подбирались к граничным значениям каких-то показателей.
А сейчас подмарафетили, и "едут дальше"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Сер 19 сер, 2020 17:08
Вкладчик1234 написав: wolt450 написав:
чудаки вернули ставки до рівня середніх по системі
Видимо подбирались к граничным значениям каких-то показателей.
А сейчас подмарафетили, и "едут дальше"
Можливо й так, але садженці посажені
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Додано: Сер 19 сер, 2020 20:28
Философ написав: wolt450 написав:
ставки впали до рівня символічних
Вчора тестував - підживлення саженців проходить без проблем.
Сьогодні теж без проблем.
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Сер 19 сер, 2020 17:09
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