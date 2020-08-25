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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:40

  wolt450 написав:чудаки вернули ставки до рівня середніх по системі

Видимо подбирались к граничным значениям каких-то показателей.
А сейчас подмарафетили, и "едут дальше" :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:08

  Вкладчик1234 написав:
  wolt450 написав:чудаки вернули ставки до рівня середніх по системі

Видимо подбирались к граничным значениям каких-то показателей.
А сейчас подмарафетили, и "едут дальше" :)


Можливо й так, але садженці посажені
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:28

  Философ написав:
  wolt450 написав:ставки впали до рівня символічних

Вчора тестував - підживлення саженців проходить без проблем.

Сьогодні теж без проблем.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:07

РВС БАНК ДЕМЧАКА ПЛАНУЄ ДАТИ КРЕДИТ ПОКУПЦЮ ГОТЕЛЮ "ДНІПРО", ПОРУЧИТЕЛЕМ БУДЕ ГАЗОТРЕЙДЕ

http://финбаланс.ком.юа/news/rvs-bank- ... azotreyder

Вартість готелю Дніпро на акціоні - 1,1, млрд. грн.

Не запливайте за буйки Фонду.
Rimlyanin1
 
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