Вартість готелю Дніпро на акціоні - 1,1, млрд. грн.
Не запливайте за буйки Фонду.
За даними РВС Банку, його наглядова рада скликає позачергові збори акціонерів банку, які мають відбутися 10 вересня.
У порядку денному - в т.ч. питання надання згоди на вчинення або схвалення вчинення значного правочину щодо відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії ТОВ «Смартленд» та отримання забезпечення у вигляді майнових прав на грошові кошти майнового поручителя ТОВ «Газ Ком Трейд».
Згідно з проектом рішення зборів акціонерів РВС Банку, пропонується надати згоду “на вчинення банком значного правочину щодо відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії ТОВ «Смартленд» та отримання забезпечення у вигляді майнових прав на грошові кошти майнового поручителя ТОВ «Газ Ком Трейд» на умовах згідно Додатку 1 до цього Протоколу, на загальну суму значного правочину, яка перевищує 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності” (цитата).
Згідно зі звітністю РВС Банку, на кінець 2019 року обсяг його активів становив 1,07 млрд грн (на 01.07.2020 - 1,27 млрд грн).
Вкладчик1234 написав: Т.е. купили не "киберспортсмены". А только хотят взять в кредит у банка, у которого этих денег тоже вроде как нет, поэтому им их подкинет мутный "газотрейдер"?
Ни разу не схема. Вообще
Можливо у кіберспортсменів проблема з походженням коштів і таким чином відмивають кошти. Візьмут кредит - куплять Дніпро - через 6 місяців погасять кредит власними коштами і банк зовсім не буде цікавити походження коштів. В нашій державі є одна чудова відмазка - "купив в кредит". Так роблять багато "бідних" людей на мерседесах.
Rimlyanin1 написав:Можливо у кіберспортсменів проблема з походженням коштів і таким чином відмивають кошти. Візьмут кредит - куплять Дніпро - через 6 місяців погасять кредит власними коштами і банк зовсім не буде цікавити походження коштів. В нашій державі є одна чудова відмазка - "купив в кредит". Так роблять багато "бідних" людей на мерседесах.
Да и про "киберспортсменов" наверняка придумали легенду, чтоб не повторяться за Ляшком.
Были бы настоящие "киберспортсмены" - не составило бы труда показать "где и сколько" выиграли
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте