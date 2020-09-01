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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:40

  wolt450 написав:чудаки вернули ставки до рівня середніх по системі

Видимо подбирались к граничным значениям каких-то показателей.
А сейчас подмарафетили, и "едут дальше" :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:08

  Вкладчик1234 написав:
  wolt450 написав:чудаки вернули ставки до рівня середніх по системі

Видимо подбирались к граничным значениям каких-то показателей.
А сейчас подмарафетили, и "едут дальше" :)


Можливо й так, але садженці посажені
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:28

  Философ написав:
  wolt450 написав:ставки впали до рівня символічних

Вчора тестував - підживлення саженців проходить без проблем.

Сьогодні теж без проблем.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:07

РВС БАНК ДЕМЧАКА ПЛАНУЄ ДАТИ КРЕДИТ ПОКУПЦЮ ГОТЕЛЮ "ДНІПРО", ПОРУЧИТЕЛЕМ БУДЕ ГАЗОТРЕЙДЕ

http://финбаланс.ком.юа/news/rvs-bank- ... azotreyder

Вартість готелю Дніпро на акціоні - 1,1, млрд. грн.

Не запливайте за буйки Фонду.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:31

  Rimlyanin1 написав:РВС БАНК ДЕМЧАКА ПЛАНУЄ ДАТИ КРЕДИТ ПОКУПЦЮ ГОТЕЛЮ "ДНІПРО", ПОРУЧИТЕЛЕМ БУДЕ ГАЗОТРЕЙДЕ

http://finbalance.com.ua/news/rvs-bank-demchaka-planu-dati-kredit-pokuptsyu-hotelyu-dnipro-poruchitelem-bude-hazotreyder

Вартість готелю Дніпро на акціоні - 1,1, млрд. грн.

Не запливайте за буйки Фонду.


За даними РВС Банку, його наглядова рада скликає позачергові збори акціонерів банку, які мають відбутися 10 вересня.

У порядку денному - в т.ч. питання надання згоди на вчинення або схвалення вчинення значного правочину щодо відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії ТОВ «Смартленд» та отримання забезпечення у вигляді майнових прав на грошові кошти майнового поручителя ТОВ «Газ Ком Трейд».

Згідно з проектом рішення зборів акціонерів РВС Банку, пропонується надати згоду “на вчинення банком значного правочину щодо відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії ТОВ «Смартленд» та отримання забезпечення у вигляді майнових прав на грошові кошти майнового поручителя ТОВ «Газ Ком Трейд» на умовах згідно Додатку 1 до цього Протоколу, на загальну суму значного правочину, яка перевищує 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності” (цитата).

Згідно зі звітністю РВС Банку, на кінець 2019 року обсяг його активів становив 1,07 млрд грн (на 01.07.2020 - 1,27 млрд грн).


http://finbalance.com.ua/news/rvs-bank-demchaka-planu-dati-kredit-pokuptsyu-hotelyu-dnipro-poruchitelem-bude-hazotreyder

Т.е. купили не "киберспортсмены". А только хотят взять в кредит у банка, у которого этих денег тоже вроде как нет, поэтому им их подкинет мутный "газотрейдер"? :)

Ни разу не схема. Вообще :lol:
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:54

  Вкладчик1234 написав:
Т.е. купили не "киберспортсмены". А только хотят взять в кредит у банка, у которого этих денег тоже вроде как нет, поэтому им их подкинет мутный "газотрейдер"? :)

Ни разу не схема. Вообще :lol:


Можливо у кіберспортсменів проблема з походженням коштів і таким чином відмивають кошти. Візьмут кредит - куплять Дніпро - через 6 місяців погасять кредит власними коштами і банк зовсім не буде цікавити походження коштів.
В нашій державі є одна чудова відмазка - "купив в кредит". Так роблять багато "бідних" людей на мерседесах.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:59

  Rimlyanin1 написав:Можливо у кіберспортсменів проблема з походженням коштів і таким чином відмивають кошти. Візьмут кредит - куплять Дніпро - через 6 місяців погасять кредит власними коштами і банк зовсім не буде цікавити походження коштів.
В нашій державі є одна чудова відмазка - "купив в кредит". Так роблять багато "бідних" людей на мерседесах.

Да и про "киберспортсменов" наверняка придумали легенду, чтоб не повторяться за Ляшком.

Были бы настоящие "киберспортсмены" - не составило бы труда показать "где и сколько" выиграли
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:21

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:32

[quote="5044275:Вкладчик1234"][quote="5044270:Rimlyanin1"]Можливо у кіберспортсменів проблема з походженням коштів і таким чином відмивають кошти. Візьмут кредит - куплять Дніпро - через 6 місяців погасять кредит власними коштами і банк зовсім не буде цікавити походження коштів.


Не согласен. Киберспортсмены просто очень хорошо считают деньги и понимают, что лучше купить в кредит, чем вложить целую кучу бабла в отель. А высвободившиеся деньги разместят с пользой для себя.
бульбик
 
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