недавно читав, що найпростіше зараз чорні гроші відбілити через... стартап
а-ля супер дупер мега крута ідея на мільйони, тому стартап продають за мільярд мінінмум!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 23:11
недавно читав, що найпростіше зараз чорні гроші відбілити через... стартап
а-ля супер дупер мега крута ідея на мільйони, тому стартап продають за мільярд мінінмум!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|