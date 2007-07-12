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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:11

недавно читав, що найпростіше зараз чорні гроші відбілити через... стартап :)
а-ля супер дупер мега крута ідея на мільйони, тому стартап продають за мільярд мінінмум!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:13

greenozon

Согласен, коллега, именно так и можно отмыть сейчас деньги. А я болею за киберспортсменов и верю, что именно у таких команд новаторов всё получилось
бульбик
 
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