недавно читав, що найпростіше зараз чорні гроші відбілити через... стартап
а-ля супер дупер мега крута ідея на мільйони, тому стартап продають за мільярд мінінмум!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 23:11
недавно читав, що найпростіше зараз чорні гроші відбілити через... стартап
а-ля супер дупер мега крута ідея на мільйони, тому стартап продають за мільярд мінінмум!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:13
greenozon
Согласен, коллега, именно так и можно отмыть сейчас деньги. А я болею за киберспортсменов и верю, что именно у таких команд новаторов всё получилось
Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:39
бульбик
а правда что белая зарплата через 3 года становится черной
и ее надо отмывать?
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