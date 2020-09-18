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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:11

недавно читав, що найпростіше зараз чорні гроші відбілити через... стартап :)
а-ля супер дупер мега крута ідея на мільйони, тому стартап продають за мільярд мінінмум!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:13

greenozon

Согласен, коллега, именно так и можно отмыть сейчас деньги. А я болею за киберспортсменов и верю, что именно у таких команд новаторов всё получилось
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:39

бульбик
а правда что белая зарплата через 3 года становится черной
и ее надо отмывать?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:35

Більше 300 млн грн НБУ дав Руслану на 5 років...сигнал шо банка має жити. Ні?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:58

скоро зима, газ буде віджирати уйму грошей

починаю задумуватись про Депозит "Комунальний" :)
банк щомісяця покриває комуналку до 1500
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:11

  greenozon написав:скоро зима, газ буде віджирати уйму грошей

починаю задумуватись про Депозит "Комунальний" :)
банк щомісяця покриває комуналку до 1500

Но покрывает не все услуги, а только одну услугу в месяц, которую Вы вытянете в лотерею.
Т.е. это бонус "у вигляді скретч-картки на оплату житлово-комунальних послуг"
Разумеется, что дорогих услуг на этих скретчах очень мало. И вытащить газ или отопление практически невозможно.
Кроме того, вы можете вытащить услугу, которой Вы вообще не пользуютесь.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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