недавно читав, що найпростіше зараз чорні гроші відбілити через... стартап
а-ля супер дупер мега крута ідея на мільйони, тому стартап продають за мільярд мінінмум!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 23:11
недавно читав, що найпростіше зараз чорні гроші відбілити через... стартап
а-ля супер дупер мега крута ідея на мільйони, тому стартап продають за мільярд мінінмум!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:13
greenozon
Согласен, коллега, именно так и можно отмыть сейчас деньги. А я болею за киберспортсменов и верю, что именно у таких команд новаторов всё получилось
Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:39
бульбик
а правда что белая зарплата через 3 года становится черной
и ее надо отмывать?
Додано: Вів 15 вер, 2020 08:35
Більше 300 млн грн НБУ дав Руслану на 5 років...сигнал шо банка має жити. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:58
скоро зима, газ буде віджирати уйму грошей
починаю задумуватись про Депозит "Комунальний"
банк щомісяця покриває комуналку до 1500
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 19 вер, 2020 13:11
Но покрывает не все услуги, а только одну услугу в месяц, которую Вы вытянете в лотерею.
Т.е. это бонус "у вигляді скретч-картки на оплату житлово-комунальних послуг"
Разумеется, что дорогих услуг на этих скретчах очень мало. И вытащить газ или отопление практически невозможно.
Кроме того, вы можете вытащить услугу, которой Вы вообще не пользуютесь.
Жадность и Отвага!
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