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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:09

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А банк берёт комиссию если тянуть с карты сторонней программой?

Кажіть де з карти Простір можна потягнути...протещу. :)

Дякую, але мене як раз мастеркарт цікавить. А якщо в когось ще й валютна ..

На "Альфу" с карты под депо МС без комиссии, без проблем, гривна.
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