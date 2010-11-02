На "Альфу" с карты под депо МС без комиссии, без проблем, гривна.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 19:09
На "Альфу" с карты под депо МС без комиссии, без проблем, гривна.
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