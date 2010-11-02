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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 19:09
vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав: vitaliy_berdinskikh написав:
А банк берёт комиссию если тянуть с карты сторонней программой?
Кажіть де з карти Простір можна потягнути...протещу.
Дякую, але мене як раз мастеркарт цікавить. А якщо в когось ще й валютна ..
На "Альфу" с карты под депо МС без комиссии, без проблем, гривна.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:40
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greenozon
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Додано: Суб 03 жов, 2020 22:17
lubopytnaya написав: greenozon написав:
скоро зима, газ буде віджирати уйму грошей
починаю задумуватись про Депозит "Комунальний"
банк щомісяця покриває комуналку до 1500
Но покрывает не все услуги, а только одну услугу в месяц, которую Вы вытянете в лотерею.
Т.е. это бонус "у вигляді скретч-картки на оплату житлово-комунальних послуг"
Разумеется, что дорогих услуг на этих скретчах очень мало. И вытащить газ или отопление практически невозможно.
Кроме того, вы можете вытащить услугу, которой Вы вообще не пользуютесь.
Все время вытаскивал "вывоз мусора".
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darmet
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Додано: Нед 04 жов, 2020 08:47
darmet написав:
Все время вытаскивал "вывоз мусора".
Це Руслан дутить клієнта?
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Квесторе_поверніться
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