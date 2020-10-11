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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:09

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А банк берёт комиссию если тянуть с карты сторонней программой?

Кажіть де з карти Простір можна потягнути...протещу. :)

Дякую, але мене як раз мастеркарт цікавить. А якщо в когось ще й валютна ..

На "Альфу" с карты под депо МС без комиссии, без проблем, гривна.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:40

нові КБ від банку на жовтень

https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/sash- ... v-oktyabre
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 22:17

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:скоро зима, газ буде віджирати уйму грошей

починаю задумуватись про Депозит "Комунальний" :)
банк щомісяця покриває комуналку до 1500

Но покрывает не все услуги, а только одну услугу в месяц, которую Вы вытянете в лотерею.
Т.е. это бонус "у вигляді скретч-картки на оплату житлово-комунальних послуг"
Разумеется, что дорогих услуг на этих скретчах очень мало. И вытащить газ или отопление практически невозможно.
Кроме того, вы можете вытащить услугу, которой Вы вообще не пользуютесь.

Все время вытаскивал "вывоз мусора".
darmet
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 08:47

Re: РВС Банк

  darmet написав:Все время вытаскивал "вывоз мусора".

Це Руслан дутить клієнта?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 20:06

  darmet написав:
  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:скоро зима, газ буде віджирати уйму грошей

починаю задумуватись про Депозит "Комунальний" :)
банк щомісяця покриває комуналку до 1500

Но покрывает не все услуги, а только одну услугу в месяц, которую Вы вытянете в лотерею.
Т.е. это бонус "у вигляді скретч-картки на оплату житлово-комунальних послуг"
Разумеется, что дорогих услуг на этих скретчах очень мало. И вытащить газ или отопление практически невозможно.
Кроме того, вы можете вытащить услугу, которой Вы вообще не пользуютесь.

Все время вытаскивал "вывоз мусора".

У меня все время "холодное водоснабжение", а "мусор" был всего один раз :)
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:02

Депо СЕПом напрямую с другого банка пополняется?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:12

  J написав:Депо СЕПом напрямую с другого банка пополняется?

Ше не тестив...але кажуть шо так.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:15

Знову Руслан 120 млн урвав на 5 років.
http://finbalance.com.ua/news/nbu-nadav-60-mln-hrn-refinans-dlya-odnoho-banku
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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