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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:26
друзья, инет-банка у них нет?
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keep
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:29
keep написав:
друзья, инет-банка у них нет?
Є, але не для фізичних осіб
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greenozon
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