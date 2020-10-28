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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:26

Re: РВС Банк

друзья, инет-банка у них нет?
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:29

  keep написав:друзья, инет-банка у них нет?


Є, але не для фізичних осіб
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greenozon
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