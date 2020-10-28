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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:26
Re: РВС Банк
друзья, инет-банка у них нет?
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:29
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 28 жов, 2020 22:41
Re: РВС Банк
блн, не завидую кто тут садил сажанцы вручную/вбумажную
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