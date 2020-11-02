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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:26

Re: РВС Банк

друзья, инет-банка у них нет?
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:29

  keep написав:друзья, инет-банка у них нет?


Є, але не для фізичних осіб
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 22:41

Re: РВС Банк

блн, не завидую кто тут садил сажанцы вручную/вбумажную 8)
keep
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:00

https://rwsbank.com.ua/info/o-banke/fin ... otchetnost
Руслан не попішає звітність оприлюднити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:07

  keep написав:блн, не завидую кто тут садил сажанцы вручную/вбумажную 8)

А что, нельзя отправить СЕП в RwS на ИБАН депозита-саженца?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:30

  lubopytnaya написав:
  keep написав:блн, не завидую кто тут садил сажанцы вручную/вбумажную 8)

А что, нельзя отправить СЕП в RwS на ИБАН депозита-саженца?

КАжуть шо можна...ше не тестив.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:00

  Квесторе_поверніться написав:https://rwsbank.com.ua/info/o-banke/finansovaya-otchetnost
Руслан не попішає звітність оприлюднити.

Руслан пише шо ше 30 жовтня тут
https://drive.google.com/file/d/1MPrNYV ... xEDmT/view
звітність положив.
Дурить. :)
Майже перестав Руслан кредитувати
Взяв в НБУ 420 млн рефінансу, доклав своїх 196 млн і купив цінний папір на 616 млн.
Процентна дельта буде капати і нема гемору з кредитами. :)
Операційна жила доходів шось в 4 рази впала. :(
Кешу кури не клюють в закромах і ще й клієнти піднесли.
Ох і забанкує Руслан. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:04

  lubopytnaya написав:
  keep написав:блн, не завидую кто тут садил сажанцы вручную/вбумажную 8)

А что, нельзя отправить СЕП в RwS на ИБАН депозита-саженца?

без посадки сажанца вручную/вбумажную - нельзя
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:12

Re: РВС Банк

  J написав:без посадки сажанца вручную/вбумажную - нельзя

Зараз в Руслана на 3 роки 10,45%, виплата щомісячна на Простір.
Ціна стовпця 1000 грн. Зняття з Простору в ПРиваті і Ощаді банкоматах без комісії.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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