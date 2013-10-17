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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:26
Re: РВС Банк
друзья, инет-банка у них нет?
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:29
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 28 жов, 2020 22:41
Re: РВС Банк
блн, не завидую кто тут садил сажанцы вручную/вбумажную
Додано: Нед 01 лис, 2020 15:00
Руслан не попішає звітність оприлюднити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:07
А что, нельзя отправить СЕП в RwS на ИБАН депозита-саженца?
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:30
КАжуть шо можна...ше не тестив.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:00
Руслан пише шо ше 30 жовтня тут
звітність положив.
Дурить.
Майже перестав Руслан кредитувати
Взяв в НБУ 420 млн рефінансу, доклав своїх 196 млн і купив цінний папір на 616 млн.
Процентна дельта буде капати і нема гемору з кредитами.
Операційна жила доходів шось в 4 рази впала.
Кешу кури не клюють в закромах і ще й клієнти піднесли.
Ох і забанкує Руслан.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:04
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:12
Re: РВС Банк
Зараз в Руслана на 3 роки 10,45%, виплата щомісячна на Простір.
Ціна стовпця 1000 грн. Зняття з Простору в ПРиваті і Ощаді банкоматах без комісії.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:34
Коллеги, принимает банка пополнение старых депо под сочные%%?
Кто-то тестил пополнение сэпом на 2630? Или нал-касса?
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