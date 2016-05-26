RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
РВС Банк

РВС Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:04

  la9 написав:Коллеги, принимает банка пополнение старых депо под сочные%%?

Принимает без проблем в течение трех лет, как гривну, так и валюту.


Или нал-касса?

У меня валюта, поэтому только касса.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4291
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:14

  lubopytnaya написав:
  la9 написав:Коллеги, принимает банка пополнение старых депо под сочные%%?

Принимает без проблем в течение трех лет, как гривну, так и валюту.


Или нал-касса?

У меня валюта, поэтому только касса.

Звонил в конце недели на отделение - сказали - шлите сразу на 2630 с другого банка
la9
 
Повідомлень: 1864
З нами з: 02.07.09
Подякував: 352 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:30

  la9 написав:
  lubopytnaya написав:
  la9 написав:Коллеги, принимает банка пополнение старых депо под сочные%%?

Принимает без проблем в течение трех лет, как гривну, так и валюту.


Или нал-касса?

У меня валюта, поэтому только касса.

Звонил в конце недели на отделение - сказали - шлите сразу на 2630 с другого банка

шлите,
потом можете взять выписку с 2630
J
 
Повідомлень: 5130
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 47484950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ingtrans, wolt450 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4501, 4502, 4503
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45024 5518349
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 21:52
J
А-Банк 1 ... 1832, 1833, 1834
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18339 2569755
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 18:35
Citizen_D
Європейський промисловий банк 1, 2, 3
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:30
28 8922
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 17:22
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.