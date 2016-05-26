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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 гру, 2020 20:04
la9 написав:
Коллеги, принимает банка пополнение старых депо под сочные%%?
Принимает без проблем в течение трех лет, как гривну, так и валюту.
Или нал-касса?
У меня валюта, поэтому только касса.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Нед 27 гру, 2020 20:14
lubopytnaya написав: la9 написав:
Коллеги, принимает банка пополнение старых депо под сочные%%?
Принимает без проблем в течение трех лет, как гривну, так и валюту.
Или нал-касса?
У меня валюта, поэтому только касса.
Звонил в конце недели на отделение - сказали - шлите сразу на 2630 с другого банка
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la9
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Додано: Нед 27 гру, 2020 20:30
la9 написав: lubopytnaya написав: la9 написав:
Коллеги, принимает банка пополнение старых депо под сочные%%?
Принимает без проблем в течение трех лет, как гривну, так и валюту.
Или нал-касса?
У меня валюта, поэтому только касса.
Звонил в конце недели на отделение - сказали - шлите сразу на 2630 с другого банка
шлите,
потом можете взять выписку с 2630
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Нед 27 гру, 2020 17:22
cohan
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