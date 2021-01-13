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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:04

  la9 написав:Коллеги, принимает банка пополнение старых депо под сочные%%?

Принимает без проблем в течение трех лет, как гривну, так и валюту.


Или нал-касса?

У меня валюта, поэтому только касса.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:14

  lubopytnaya написав:
  la9 написав:Коллеги, принимает банка пополнение старых депо под сочные%%?

Принимает без проблем в течение трех лет, как гривну, так и валюту.


Или нал-касса?

У меня валюта, поэтому только касса.

Звонил в конце недели на отделение - сказали - шлите сразу на 2630 с другого банка
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:30

  la9 написав:
  lubopytnaya написав:
  la9 написав:Коллеги, принимает банка пополнение старых депо под сочные%%?

Принимает без проблем в течение трех лет, как гривну, так и валюту.


Или нал-касса?

У меня валюта, поэтому только касса.

Звонил в конце недели на отделение - сказали - шлите сразу на 2630 с другого банка

шлите,
потом можете взять выписку с 2630
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:18

Что за .опа?! Как только наступает пора переразместить депозит, РВС за 2-3 дня до этого снижает ставки. Уже сбился со счета, сколько раз так было. Четыре точно, а возможно даже пять. Задолбали!!!
candidat
 
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