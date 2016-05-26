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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:04

  la9 написав:Коллеги, принимает банка пополнение старых депо под сочные%%?

Принимает без проблем в течение трех лет, как гривну, так и валюту.


Или нал-касса?

У меня валюта, поэтому только касса.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:14

  lubopytnaya написав:
  la9 написав:Коллеги, принимает банка пополнение старых депо под сочные%%?

Принимает без проблем в течение трех лет, как гривну, так и валюту.


Или нал-касса?

У меня валюта, поэтому только касса.

Звонил в конце недели на отделение - сказали - шлите сразу на 2630 с другого банка
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:30

  la9 написав:
  lubopytnaya написав:
  la9 написав:Коллеги, принимает банка пополнение старых депо под сочные%%?

Принимает без проблем в течение трех лет, как гривну, так и валюту.


Или нал-касса?

У меня валюта, поэтому только касса.

Звонил в конце недели на отделение - сказали - шлите сразу на 2630 с другого банка

шлите,
потом можете взять выписку с 2630
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:18

Что за .опа?! Как только наступает пора переразместить депозит, РВС за 2-3 дня до этого снижает ставки. Уже сбился со счета, сколько раз так было. Четыре точно, а возможно даже пять. Задолбали!!!
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:15

  candidat написав:Что за .опа?! Как только наступает пора переразместить депозит, РВС за 2-3 дня до этого снижает ставки. Уже сбился со счета, сколько раз так было. Четыре точно, а возможно даже пять. Задолбали!!!

А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:36

  kreuz написав:А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...

"За тиждень" - это уже поздно.
Стовпчики надо было открывать в 2018 году с шагом на полгода на срок 5 лет, когда ставки в гривне были 17,5%, а в долларе 5,5%
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:00

  lubopytnaya написав:
  kreuz написав:А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...

"За тиждень" - это уже поздно.
Стовпчики надо было открывать в 2018 году с шагом на полгода на срок 5 лет, когда ставки в гривне были 17,5%, а в долларе 5,5%

Шото Вы тут не то пишите,рвс и депо 5 лет ?????????
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:01

Re: РВС Банк

  sens написав:рвс и депо 5 лет

був колись, в не добігає кінця в лютому :(
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:03

Re: РВС Банк

  lubopytnaya написав:срок 5 лет

В Руслана максимум 3 роки.
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