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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 гру, 2020 20:04
la9 написав:
Коллеги, принимает банка пополнение старых депо под сочные%%?
Принимает без проблем в течение трех лет, как гривну, так и валюту.
Или нал-касса?
У меня валюта, поэтому только касса.
Жадность и Отвага!
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Додано: Нед 27 гру, 2020 20:14
lubopytnaya написав: la9 написав:
Коллеги, принимает банка пополнение старых депо под сочные%%?
Принимает без проблем в течение трех лет, как гривну, так и валюту.
Или нал-касса?
У меня валюта, поэтому только касса.
Звонил в конце недели на отделение - сказали - шлите сразу на 2630 с другого банка
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la9
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Додано: Нед 27 гру, 2020 20:30
la9 написав: lubopytnaya написав: la9 написав:
Коллеги, принимает банка пополнение старых депо под сочные%%?
Принимает без проблем в течение трех лет, как гривну, так и валюту.
Или нал-касса?
У меня валюта, поэтому только касса.
Звонил в конце недели на отделение - сказали - шлите сразу на 2630 с другого банка
шлите,
потом можете взять выписку с 2630
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Додано: Чет 14 січ, 2021 09:18
Что за .опа?! Как только наступает пора переразместить депозит, РВС за 2-3 дня до этого снижает ставки. Уже сбился со счета, сколько раз так было. Четыре точно, а возможно даже пять. Задолбали!!!
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candidat
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:15
candidat написав:
Что за .опа?! Как только наступает пора переразместить депозит, РВС за 2-3 дня до этого снижает ставки. Уже сбился со счета, сколько раз так было. Четыре точно, а возможно даже пять. Задолбали!!!
А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...
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Додано: Чет 14 січ, 2021 20:36
kreuz написав:
А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...
"За тиждень" - это уже поздно.
Стовпчики надо было открывать в 2018 году с шагом на полгода на срок 5 лет, когда ставки в гривне были 17,5%, а в долларе 5,5%
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Чет 14 січ, 2021 23:00
lubopytnaya написав: kreuz написав:
А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...
"За тиждень" - это уже поздно.
Стовпчики надо было открывать в 2018 году с шагом на полгода на срок 5 лет, когда ставки в гривне были 17,5%, а в долларе 5,5%
Шото Вы тут не то пишите,рвс и депо 5 лет ?????????
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 14 січ, 2021 23:01
sens написав:
рвс и депо 5 лет
був колись, в не добігає кінця в лютому
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Додано: Чет 14 січ, 2021 23:03
lubopytnaya написав:
срок 5 лет
В Руслана максимум 3 роки.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 07:48
lubopytnaya написав: kreuz написав:
А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...
"За тиждень" - это уже поздно.
Стовпчики надо было открывать в 2018 году с шагом на полгода на срок 5 лет, когда ставки в гривне были 17,5%, а в долларе 5,5%
золоті були часи, мадам!
рад що ви катаєтесь в 5-літньому поїзді в люкс-вагоні
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