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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:54

  sens написав:
  lubopytnaya написав:
  kreuz написав:А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...

"За тиждень" - это уже поздно.
Стовпчики надо было открывать в 2018 году с шагом на полгода на срок 5 лет, когда ставки в гривне были 17,5%, а в долларе 5,5%

Шото Вы тут не то пишите,рвс и депо 5 лет ?????????

А хіба в нашої пані не сталеві яєчки? Пригадую, що для неї головне, щоб грошенята працювали, бажано якнайвигідніше та якнайдовше ))

Чи не так, пані lubopytnaya?
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kreuz
 
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