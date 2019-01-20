kreuz написав:А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...
"За тиждень" - это уже поздно. Стовпчики надо было открывать в 2018 году с шагом на полгода на срок 5 лет, когда ставки в гривне были 17,5%, а в долларе 5,5%
Шото Вы тут не то пишите,рвс и депо 5 лет ?????????
А хіба в нашої пані не сталеві яєчки? Пригадую, що для неї головне, щоб грошенята працювали, бажано якнайвигідніше та якнайдовше ))
Чи не так, пані lubopytnaya?
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