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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:54

  sens написав:
  lubopytnaya написав:
  kreuz написав:А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...

"За тиждень" - это уже поздно.
Стовпчики надо было открывать в 2018 году с шагом на полгода на срок 5 лет, когда ставки в гривне были 17,5%, а в долларе 5,5%

Шото Вы тут не то пишите,рвс и депо 5 лет ?????????

А хіба в нашої пані не сталеві яєчки? Пригадую, що для неї головне, щоб грошенята працювали, бажано якнайвигідніше та якнайдовше ))

Чи не так, пані lubopytnaya?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:07

  kreuz написав:
  candidat написав:Что за .опа?! Как только наступает пора переразместить депозит, РВС за 2-3 дня до этого снижает ставки. Уже сбился со счета, сколько раз так было. Четыре точно, а возможно даже пять. Задолбали!!!

А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...

Нельзя. Хотелось бы посмотреть, как вы из "Коммунального" столбик сделаете.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:10

  lubopytnaya написав:
  kreuz написав:А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...

"За тиждень" - это уже поздно.
Стовпчики надо было открывать в 2018 году с шагом на полгода на срок 5 лет, когда ставки в гривне были 17,5%, а в долларе 5,5%

Есть реальный пример 5-летнего депозита под 17,5%, по которому банк не прислал предложение снизить ставку или не закрыл пополнение?
Да и 5 лет как-то долго. Уже смахивает на накопление ради накопления. Разве что копится целенаправленно на что-то дорогое. А иначе хочется периодически держать в руках свои средства и иметь возможность потратить часть из них.
Востаннє редагувалось candidat в П'ят 15 січ, 2021 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:14

Re: РВС Банк

  candidat написав:Есть реальный пример 5-летнего депозита под 17,5%, по которому банк не прислал предложение снизить ставку или не закрыл пополнение?

В вуйця Бєні...навіть більший процент.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:29

  Квесторе_поверніться написав:
  candidat написав:Есть реальный пример 5-летнего депозита под 17,5%, по которому банк не прислал предложение снизить ставку или не закрыл пополнение?

В вуйця Бєні...навіть більший процент.

У Привата был 5-летний депозит? Не припомню такого. Может, где-то пропустил.
Неожиданно, если на самом деле не изменил ставку. Хотя это ж он уже государственный стал. Тогда может быть.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:32

Re: РВС Банк

  candidat написав:У Привата был 5-летний депозит?

Ага...Бєня в кінці 2016 кинув з барського плеча...зі смачним процентом...зараз ше юзається.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:13

Re: РВС Банк

  candidat написав:У Привата был 5-летний депозит? Не припомню такого. Может, где-то пропустил.


самий крутий депозитв ПБ був із назвою "субординованиий"
рідкісний звірьок, лише для своїх, хто був темі і знав, що ПБ не завалять, а іменно націоналізують!
99.99% людей тоді думали лише про одне - як пошвидше винести валюту звідти :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:37

  greenozon написав:
  candidat написав:У Привата был 5-летний депозит? Не припомню такого. Может, где-то пропустил.


самий крутий депозитв ПБ був із назвою "субординованиий"
рідкісний звірьок, лише для своїх, хто був темі і знав, що ПБ не завалять, а іменно націоналізують!
99.99% людей тоді думали лише про одне - як пошвидше винести валюту звідти :)

Приват - такой огромный банк, что, хоть он и под ФГВФЛ, лопнуть его никак нельзя, ибо лопнет все сразу. Так что можно считать, что депозиты тут в гораздо большей безопасности, чем в других банках.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 02:00

  candidat написав:
  lubopytnaya написав:
  kreuz написав:А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...

"За тиждень" - это уже поздно.
Стовпчики надо было открывать в 2018 году с шагом на полгода на срок 5 лет, когда ставки в гривне были 17,5%, а в долларе 5,5%

Есть реальный пример 5-летнего депозита под 17,5%, по которому банк не прислал предложение снизить ставку или не закрыл пополнение?

Конечно! До сих пор пополняю валютные и гривневые.

Да и 5 лет как-то долго. Уже смахивает на накопление ради накопления. Разве что копится целенаправленно на что-то дорогое. А иначе хочется периодически держать в руках свои средства и иметь возможность потратить часть из них.

Какое накопление? :D
Столбики всего лишь по 1000грн.
И до сих пор их можно пополнять в течение всего срока.
А срок последнего столбика 14.02.23 вторник
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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