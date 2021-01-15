kreuz написав:А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...
"За тиждень" - это уже поздно. Стовпчики надо было открывать в 2018 году с шагом на полгода на срок 5 лет, когда ставки в гривне были 17,5%, а в долларе 5,5%
Шото Вы тут не то пишите,рвс и депо 5 лет ?????????
А хіба в нашої пані не сталеві яєчки? Пригадую, що для неї головне, щоб грошенята працювали, бажано якнайвигідніше та якнайдовше ))
Чи не так, пані lubopytnaya?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
candidat написав:Что за .опа?! Как только наступает пора переразместить депозит, РВС за 2-3 дня до этого снижает ставки. Уже сбился со счета, сколько раз так было. Четыре точно, а возможно даже пять. Задолбали!!!
А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...
Нельзя. Хотелось бы посмотреть, как вы из "Коммунального" столбик сделаете.
kreuz написав:А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...
"За тиждень" - это уже поздно. Стовпчики надо было открывать в 2018 году с шагом на полгода на срок 5 лет, когда ставки в гривне были 17,5%, а в долларе 5,5%
Есть реальный пример 5-летнего депозита под 17,5%, по которому банк не прислал предложение снизить ставку или не закрыл пополнение? Да и 5 лет как-то долго. Уже смахивает на накопление ради накопления. Разве что копится целенаправленно на что-то дорогое. А иначе хочется периодически держать в руках свои средства и иметь возможность потратить часть из них.
Востаннє редагувалось candidat в П'ят 15 січ, 2021 19:16, всього редагувалось 1 раз.
candidat написав:Есть реальный пример 5-летнего депозита под 17,5%, по которому банк не прислал предложение снизить ставку или не закрыл пополнение?
В вуйця Бєні...навіть більший процент.
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Ага...Бєня в кінці 2016 кинув з барського плеча...зі смачним процентом...зараз ше юзається.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
candidat написав:У Привата был 5-летний депозит? Не припомню такого. Может, где-то пропустил.
самий крутий депозитв ПБ був із назвою "субординованиий" рідкісний звірьок, лише для своїх, хто був темі і знав, що ПБ не завалять, а іменно націоналізують! 99.99% людей тоді думали лише про одне - як пошвидше винести валюту звідти
candidat написав:У Привата был 5-летний депозит? Не припомню такого. Может, где-то пропустил.
самий крутий депозитв ПБ був із назвою "субординованиий" рідкісний звірьок, лише для своїх, хто був темі і знав, що ПБ не завалять, а іменно націоналізують! 99.99% людей тоді думали лише про одне - як пошвидше винести валюту звідти
Приват - такой огромный банк, что, хоть он и под ФГВФЛ, лопнуть его никак нельзя, ибо лопнет все сразу. Так что можно считать, что депозиты тут в гораздо большей безопасности, чем в других банках.
kreuz написав:А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...
"За тиждень" - это уже поздно. Стовпчики надо было открывать в 2018 году с шагом на полгода на срок 5 лет, когда ставки в гривне были 17,5%, а в долларе 5,5%
Есть реальный пример 5-летнего депозита под 17,5%, по которому банк не прислал предложение снизить ставку или не закрыл пополнение?
Конечно! До сих пор пополняю валютные и гривневые.
Да и 5 лет как-то долго. Уже смахивает на накопление ради накопления. Разве что копится целенаправленно на что-то дорогое. А иначе хочется периодически держать в руках свои средства и иметь возможность потратить часть из них.
Какое накопление? Столбики всего лишь по 1000грн. И до сих пор их можно пополнять в течение всего срока. А срок последнего столбика 14.02.23 вторник
lubopytnaya написав:"За тиждень" - это уже поздно. Стовпчики надо было открывать в 2018 году с шагом на полгода на срок 5 лет, когда ставки в гривне были 17,5%, а в долларе 5,5%
Есть реальный пример 5-летнего депозита под 17,5%, по которому банк не прислал предложение снизить ставку или не закрыл пополнение?
Конечно! До сих пор пополняю валютные и гривневые.
Да и 5 лет как-то долго. Уже смахивает на накопление ради накопления. Разве что копится целенаправленно на что-то дорогое. А иначе хочется периодически держать в руках свои средства и иметь возможность потратить часть из них.
Какое накопление? Столбики всего лишь по 1000грн. И до сих пор их можно пополнять в течение всего срока. А срок последнего столбика 14.02.23 вторник
Ну, вы ж их не ради 1000 грн. открывали? И сами написали, что уже пополняете. Так сколько же лет пролежат эти пополнения до окончания депозита?