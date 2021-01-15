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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 06:06

  candidat написав:Ну, вы ж их не ради 1000 грн. открывали? И сами написали, что уже пополняете. Так сколько же лет пролежат эти пополнения до окончания депозита?

Да, пополняю. Но не все, а только один ближайший столбик.
Потому, что у меня столбики открыты на разные сроки.
Депозит я открыла в феврале 2018 года. На три года.
И сразу же открыла еще несколько столбиков на разные сроки до 2023 года включительно.
Когда срок столбика заканчивается, то я эту сумму перекладываю на следующий столбик.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 07:04

  kreuz написав:А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...

"За тиждень" - это уже поздно.
Стовпчики надо было открывать в 2018 году с шагом на полгода на срок 5 лет, когда ставки в гривне были 17,5%, а в долларе 5,5%[/quote]
Есть реальный пример 5-летнего депозита под 17,5%, по которому банк не прислал предложение снизить ставку или не закрыл пополнение?[/quote]
Конечно! До сих пор пополняю валютные и гривневые.

Да и 5 лет как-то долго. Уже смахивает на накопление ради накопления. Разве что копится целенаправленно на что-то дорогое. А иначе хочется периодически держать в руках свои средства и иметь возможность потратить часть из них.

Какое накопление? :D
Столбики всего лишь по 1000грн.
И до сих пор их можно пополнять в течение всего срока.
А срок последнего столбика 14.02.23 вторник[/quote]
Этот Банк быстрее уйдет из БСУ , чем .... но процентами открывать новый вклад....на будущее,вполне понятно. У меня такое решение в КИБ,но там уже фонд и проценты ежемесячно вымываются спорт и тодобанкой
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:21

Re: РВС Банк

  sens написав:когда ставки в гривне были 17,5%,

Только за 2021й год гривна гавкнулсь на 15%.
Какой смысл в грн. депозитах ради депозитов?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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