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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 16:23

Re: РВС Банк

Вклад Коммунальный.
Что и в каком обьеме компенсируют?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:38

Re: РВС Банк

Вроде макс компенсируют 1500 грн
Investor_K
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Повідомлень: 7076
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:58

  Investor_K написав:Вроде макс компенсируют 1500 грн

Тут уже обсуждалось.
Тянешь "билет", там вид ком. услуги. Если сумма меньше - остаток идёт в фонд казино
Вкладчик1234
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