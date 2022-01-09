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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 січ, 2022 16:23
Вклад Коммунальный.
Что и в каком обьеме компенсируют?
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Investor_K
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:38
Вроде макс компенсируют 1500 грн
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Investor_K
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:58
Investor_K написав:
Вроде макс компенсируют 1500 грн
Тут уже обсуждалось.
Тянешь "билет", там вид ком. услуги. Если сумма меньше - остаток идёт в фонд казино
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