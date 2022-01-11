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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 16:23

Re: РВС Банк

Вклад Коммунальный.
Что и в каком обьеме компенсируют?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:38

Re: РВС Банк

Вроде макс компенсируют 1500 грн
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:58

  Investor_K написав:Вроде макс компенсируют 1500 грн

Тут уже обсуждалось.
Тянешь "билет", там вид ком. услуги. Если сумма меньше - остаток идёт в фонд казино
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:06

  Investor_K написав:Вроде макс компенсируют 1500 грн

Одну услугу,у меня от государства скидка на тоже отопления поэтому холодная водичка до 500 грн
sens
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 07:56

  Gonzik написав:Таки есть! Подтверждаю! Видно остаток по карте, депозиты, обмен валют... Насчёт пополнения депозита и общения со службой поддержки наверное нет. Только информативная функция...

Додаток – це вже перемога, бо навіть без картки за РНОКПП можна зареєструватися та контролювати депозити та проценти по ним.
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 05:56

  Investor_K написав:Вроде макс компенсируют 1500 грн

Только это грязными. По факту максимум можно получить 1500 × 0,805 = 1207,50 грн.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 05:59

  sens написав:
  Investor_K написав:Вроде макс компенсируют 1500 грн

Одну услугу,у меня от государства скидка на тоже отопления поэтому холодная водичка до 500 грн

Одна услуга за один депозит. Сколько депозитов, столько и услуг. Но теоретически. Можно навытаскивать одинаковых карточек, тогда и оплатят всего одну услугу. РВС, похоже, на это и рассчитывает, учитывая, сколько у них карточек на вывоз мусора.
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