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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 січ, 2022 16:23
Вклад Коммунальный.
Что и в каком обьеме компенсируют?
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Investor_K
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:38
Вроде макс компенсируют 1500 грн
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Investor_K
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:58
Investor_K написав:
Вроде макс компенсируют 1500 грн
Тут уже обсуждалось.
Тянешь "билет", там вид ком. услуги. Если сумма меньше - остаток идёт в фонд казино
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Додано: Пон 10 січ, 2022 22:06
Investor_K написав:
Вроде макс компенсируют 1500 грн
Одну услугу,у меня от государства скидка на тоже отопления поэтому холодная водичка до 500 грн
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sens
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Додано: Вів 11 січ, 2022 07:56
Gonzik написав:
Таки есть! Подтверждаю! Видно остаток по карте, депозиты, обмен валют... Насчёт пополнения депозита и общения со службой поддержки наверное нет. Только информативная функция...
Додаток – це вже перемога, бо навіть без картки за РНОКПП можна зареєструватися та контролювати депозити та проценти по ним.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 05:56
Investor_K написав:
Вроде макс компенсируют 1500 грн
Только это грязными. По факту максимум можно получить 1500 × 0,805 = 1207,50 грн.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 05:59
sens написав: Investor_K написав:
Вроде макс компенсируют 1500 грн
Одну услугу,у меня от государства скидка на тоже отопления поэтому холодная водичка до 500 грн
Одна услуга за один депозит. Сколько депозитов, столько и услуг. Но теоретически. Можно навытаскивать одинаковых карточек, тогда и оплатят всего одну услугу. РВС, похоже, на это и рассчитывает, учитывая, сколько у них карточек на вывоз мусора.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 08:43
А если у меня нет отдельной строки для вывоза мусора?
Что тогда?
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Investor_K
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