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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 січ, 2022 09:35
Договор Коммунальный оформляется от имени банка или какая-то схема?
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Investor_K
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:45
Investor_K написав:
Договор Коммунальный оформляется от имени банка или какая-то схема?
Гарантируется Фондом и это не оксюморон.
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sens
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Додано: Пон 17 січ, 2022 04:48
sens написав: candidat написав:
Одна услуга за один депозит. Сколько депозитов, столько и услуг. Но теоретически. Можно навытаскивать одинаковых карточек, тогда и оплатят всего одну услугу. РВС, похоже, на это и рассчитывает, учитывая, сколько у них карточек на вывоз мусора.
На 1 ИНН, в теории,
Не, и в теории сколько депозитов, столько и карточек тянешь. Об этом в программе лояльности написано. И на практике тоже так. А вот если карточки одинаковые или услугой такой не пользуешься, тогда дают тянуть еще раз.
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candidat
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