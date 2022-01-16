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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 09:35

Re: РВС Банк

Договор Коммунальный оформляется от имени банка или какая-то схема?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:45

  Investor_K написав:Договор Коммунальный оформляется от имени банка или какая-то схема?

Гарантируется Фондом и это не оксюморон.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 04:48

  sens написав:
  candidat написав:Одна услуга за один депозит. Сколько депозитов, столько и услуг. Но теоретически. Можно навытаскивать одинаковых карточек, тогда и оплатят всего одну услугу. РВС, похоже, на это и рассчитывает, учитывая, сколько у них карточек на вывоз мусора.

На 1 ИНН, в теории,

Не, и в теории сколько депозитов, столько и карточек тянешь. Об этом в программе лояльности написано. И на практике тоже так. А вот если карточки одинаковые или услугой такой не пользуешься, тогда дают тянуть еще раз.
candidat
 
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