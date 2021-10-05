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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лют, 2022 10:56
kreuz написав:
А на дистанції вони ще віртуальні картки не роблять? Ну щоб не пертися до них з омікроном заради рекордних гривньодепо...
жартуєте, тут все суворо і скрупульозно
тільки відділення тільки хардрок
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greenozon
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Додано: Чет 03 лют, 2022 11:26
greenozon написав: kreuz написав:
А на дистанції вони ще віртуальні картки не роблять? Ну щоб не пертися до них з омікроном заради рекордних гривньодепо...
жартуєте, тут все суворо і скрупульозно
тільки відділення тільки хардрок
Нещодавно я мав лише паперові обіцянки щодо своїх депо. Наразі я вже й у додатку їх бачу, ще й з відсотками. Тож постійні лише зміни ))
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kreuz
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:29
Твою ж дивизию! Мне надо запретить себе приближаться к РВС для сохранения собственных нервов. Уже головой об стенку хочется биться. Четвёртый раз пролетаю со ставкой. То, когда ставки активно падали, как ни приду, у них день-два назад ставки снизились. А теперь наоборот: только 28 января открыл, через два рабочих дня ставки на 1,5% больше. Ну сколько ж можно издеваться?!!!
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:59
Слушайте, а то, что РВС так подбросил ставки, не означает, что ему очень нехорошо?
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Додано: Чет 03 лют, 2022 13:20
candidat написав:
Слушайте, а то, что РВС так подбросил ставки, не означает, что ему очень нехорошо?
Многие ставки подняли.
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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