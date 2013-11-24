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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263>
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 10:56

  kreuz написав:А на дистанції вони ще віртуальні картки не роблять? Ну щоб не пертися до них з омікроном заради рекордних гривньодепо...


жартуєте, тут все суворо і скрупульозно
тільки відділення тільки хардрок :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:26

  greenozon написав:
  kreuz написав:А на дистанції вони ще віртуальні картки не роблять? Ну щоб не пертися до них з омікроном заради рекордних гривньодепо...


жартуєте, тут все суворо і скрупульозно
тільки відділення тільки хардрок :)

Нещодавно я мав лише паперові обіцянки щодо своїх депо. Наразі я вже й у додатку їх бачу, ще й з відсотками. Тож постійні лише зміни ))
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:29

Твою ж дивизию! Мне надо запретить себе приближаться к РВС для сохранения собственных нервов. Уже головой об стенку хочется биться. Четвёртый раз пролетаю со ставкой. То, когда ставки активно падали, как ни приду, у них день-два назад ставки снизились. А теперь наоборот: только 28 января открыл, через два рабочих дня ставки на 1,5% больше. Ну сколько ж можно издеваться?!!!
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:59

Слушайте, а то, что РВС так подбросил ставки, не означает, что ему очень нехорошо?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:20

  candidat написав:Слушайте, а то, что РВС так подбросил ставки, не означает, что ему очень нехорошо?


Многие ставки подняли.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:36

  candidat написав:Слушайте, а то, что РВС так подбросил ставки, не означает, что ему очень нехорошо?


Инфляция...
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 15:49

  candidat написав:Слушайте, а то, что РВС так подбросил ставки, не означает, что ему очень нехорошо?

Срочный от Прокредит Банка 13%
имхо - но от РомыДымчака я бы держалась подальше :mrgreen: у него бооольшой опыт по этому делу
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:44

  хуторянка написав:
  candidat написав:Слушайте, а то, что РВС так подбросил ставки, не означает, что ему очень нехорошо?

Срочный от Прокредит Банка 13%
имхо - но от РомыДымчака я бы держалась подальше :mrgreen: у него бооольшой опыт по этому делу

Вот только у Прокредита 13% - ненастоящие. Я так тоже могу кому угодно депозит даже под 20% предложить, если получение процентов потом будет с 50%-ной комиссией :)
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 08:37

candidat
у Мони 12 "настоящие" да еще и с пополнением и "со всеми вытекающими"(не реклама)
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:28

  хуторянка написав:candidat
у Мони 12 "настоящие" да еще и с пополнением и "со всеми вытекающими"(не реклама)

На год сейчас закладываться под 12% нет никакого смысла. Через два-три месяца ставки будут 13-14% это минимум
бульбик
 
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